Индия планирует удвоить экспорт в Россию до 10 миллиардов долларов
Генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай сообщил о планах увеличить торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Объём экспорта республики в РФ хотят довести с пяти до десяти миллиардов долларов. Сахай отметил, что страны поддерживают стратегические отношения, которые охватывают энергетику, оборону и космическую сферу.
По его словам, торговля между Индией и Россией за последний год развивалась «на удивление хорошо», и республика намерена продолжить активное сотрудничество.
