Достижения.рф

Индия планирует удвоить экспорт в Россию до 10 миллиардов долларов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай сообщил о планах увеличить торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.



Объём экспорта республики в РФ хотят довести с пяти до десяти миллиардов долларов. Сахай отметил, что страны поддерживают стратегические отношения, которые охватывают энергетику, оборону и космическую сферу.

По его словам, торговля между Индией и Россией за последний год развивалась «на удивление хорошо», и республика намерена продолжить активное сотрудничество.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0