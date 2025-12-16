Схоф: Нидерланды, ЕС и Украина создали комиссию по возмещению ущерба от России
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил о подписании договора о создании Международной комиссии по претензиям Украины к РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, совместный договор с ЕС предусматривает создание комиссии, которая будет рассматривать заявки Украины о возмещении ущерба, нанесенного Россией в ходе СВО. Схоф отметил, что работу организации направят на компенсацию украинской стороне.
В МИД РФ уже прокомментировали инициативу, заявив, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности. По мнению РФ, Брюссель давно занимается присвоением российских активов, и такие шаги носят политический характер.
