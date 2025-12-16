Зеленский: нынешний этап переговоров самый интенсивный с начала боевых действий

16 декабря 2025, 14:31

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский заявил, что нынешний этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине является самым интенсивным и сфокусированным с начала боевых действий. Об этом он сообщил во вторник, выступая в парламенте Нидерландов.