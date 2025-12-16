Зеленский: нынешний этап переговоров самый интенсивный с начала боевых действий
Владимир Зеленский заявил, что нынешний этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине является самым интенсивным и сфокусированным с начала боевых действий. Об этом он сообщил во вторник, выступая в парламенте Нидерландов.
По словам Зеленского, процесс обсуждения мирного урегулирования сейчас находится в активной фазе и отличается высокой концентрацией усилий со стороны участников.
Напомним, что в прошлое воскресене в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Позднее американская делегация заявила о прогрессе в диалоге.
Читайте также: