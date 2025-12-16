Достижения.рф

В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток

Фото: iStock/Askolds

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк попросил Киев обеспечить защиту российских военнопленных от пыток и насилия. Представители организации уже провели беседы с более чем сотней задержанных.



Как сообщает ТАСС, сотрудники ООН встретились с 127 российскими военнопленными, находящимися на территории Украины. Половина из них рассказали о случаях пыток и жестокого обращения во время перевозки до официальных мест содержания.

Тюрк подчеркнул необходимость соблюдения международных стандартов обращения с задержанными и призвал украинские власти принять меры для их защиты.

Иван Мусатов

