В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток
Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк попросил Киев обеспечить защиту российских военнопленных от пыток и насилия. Представители организации уже провели беседы с более чем сотней задержанных.
Как сообщает ТАСС, сотрудники ООН встретились с 127 российскими военнопленными, находящимися на территории Украины. Половина из них рассказали о случаях пыток и жестокого обращения во время перевозки до официальных мест содержания.
Тюрк подчеркнул необходимость соблюдения международных стандартов обращения с задержанными и призвал украинские власти принять меры для их защиты.
