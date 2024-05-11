В Швейцарии отказались признавать поддержку Украины как нарушение нейтралитета

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Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось рассматривать поддержку Украины как отклонение от нейтралитета страны, передает агентство Reuters.
Ведомство также подчеркнуло, что организация конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине по просьбе Киева не повлияет на статус нейтралитета Берна.
В то же время авторы материала не согласились с заявлением швейцарского МИДа. По их мнению, предстоящий саммит по Украине показывает, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.
Международная мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет присутствовать на саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».
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«Быть нейтральными не значит быть безразличными. (...) Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», – заявили в МИД.
В то же время авторы материала не согласились с заявлением швейцарского МИДа. По их мнению, предстоящий саммит по Украине показывает, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.
Международная мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет присутствовать на саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».
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Александр Климов