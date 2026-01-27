Индия резко снизила импорт российской нефти

27 января 2026, 17:23

Bloomberg: Импорт российской нефти Индией упал на 28% с пиковых значений

Фото: istockphoto/bashta

Индия заметно сократила закупки российской нефти. Об этом в комментарии Bloomberg сообщил министр по нефтяным вопросам Хардип Сингх Пури.