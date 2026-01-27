Индия резко снизила импорт российской нефти
Индия заметно сократила закупки российской нефти. Об этом в комментарии Bloomberg сообщил министр по нефтяным вопросам Хардип Сингх Пури.
По его словам, импорт упал почти на 28% по сравнению с пиковыми значениями. Поставки снизились с 1,8 до 1,3 млн баррелей в сутки и не исключается, что уменьшатся еще. Министр связал это с появлением альтернативных источников сырья и отметил, что речь идет о рыночной динамике.
Ранее США усилили давление на Индию, добиваясь сокращения закупок российской нефти, в том числе через дополнительные тарифы на индийские поставки. При этом, несмотря на недавнее снижение, объемы импорта из России в целом остаются устойчивыми — во многом из‑за привлекательной скидки.
Пури подчеркнул, что индийские власти не давали указаний по поводу закупок российского сырья, решения принимают сами компании. Сейчас Индия покупает нефть у 41 страны — число поставщиков выросло на 14. Как отметил министр, страна намеревается расширять торговлю энергоносителями, в том числе с Канадой и США.
