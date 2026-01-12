Венесуэльская нефть направляется в США

12 января 2026, 22:41

Белый дом: в США направляется 31 млн баррелей венесуэльской нефти

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Тридцать один миллион баррелей венесуэльской нефти направляются в США, где их планируют перепродать, а выручка будет зачисляться на счет, находящийся под контролем американского правительства.