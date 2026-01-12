Венесуэльская нефть направляется в США
Тридцать один миллион баррелей венесуэльской нефти направляются в США, где их планируют перепродать, а выручка будет зачисляться на счет, находящийся под контролем американского правительства.
Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
3 января США нанесли удары по Венесуэле. Взрывы, как сообщается, произошли в Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу. По словам Трампа, Мадуро «больше не президент», а управление страной «до передачи власти» временно берет на себя США.
Ранее сообщалось, что США использовали тайное оружие при захвате Мадуро.
