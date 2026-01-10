«Важно закрепиться»: Раскрыт истинный план Трампа по захвату венесуэльской нефти

10 января 2026, 21:32

Энергетик Юшков оценил планы корпораций США по приватизации активов PDVSA

Фото: Istock/DancingMan

Американские нефтяные компании хотят получить доли в венесуэльских месторождениях бесплатно или по минимальной цене. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.





В беседе с «NEWS.ru» Юшков указал, что нефтяные компании рассчитывают на усиление давления администрации Трампа на венесуэльское руководство.



Это может открыть путь к приватизации государственной нефтяной компании PDVSA и передаче долей в её проектах американским корпорациям. Энергетик считает, что прямое инвестирование и наращивание добычи в текущих условиях компаниям невыгодно.

«Я думаю, что американским компаниям важно закрепиться в Венесуэле, получить контрольные пакеты в основных месторождениях и ничего дальше не делать, ожидая, чтобы выросла цена», — пояснил эксперт.