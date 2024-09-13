Индия сообщила об увольнении своих граждан, отправленных на СВО

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Министерство иностранных дел Индии сообщило об увольнении 45 граждан страны из рядов ВС РФ. Заявление ведомства передаёт телеканал NDTV.
Отмечается, что во время официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле 2024 года была заключена договорённость о демобилизации граждан страны из зоны СВО. Тогда президент России Владимир Путин пообщел уволить граждан Индии из российской армии и содействовать их возвращению домой.
На момент обсуждения данной темы в рядах ВС РФ числились от 35 до 50 граждан Индии. Власти страны утверждают, что их граждан обманом и обещаниями высокооплачиваемой работы завлекли в российскую армию.
В настоящее время уже уволены 45 индийцев. Ещё 50 ждут официального решения властей.
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На момент обсуждения данной темы в рядах ВС РФ числились от 35 до 50 граждан Индии. Власти страны утверждают, что их граждан обманом и обещаниями высокооплачиваемой работы завлекли в российскую армию.
В настоящее время уже уволены 45 индийцев. Ещё 50 ждут официального решения властей.
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Анастасия Чинкова