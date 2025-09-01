Индия выступила к США с одним предложением
Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social заявил, что Индия предложила почти полностью отменить тарифы на американские товары, но, по его мнению, «это следовало сделать много лет назад», и теперь «уже становится поздно».
Он охарактеризовал торговые отношения между США и Индией как «односторонние», утверждая, что Нью‑Дели поставляет в США «огромные объемы товаров», тогда как закупки индийской стороны невелики.
27 августа вступили в силу 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа из‑за отказа Индии прекратить закупки российской нефти. По данным The Guardian, тарифы коснутся таких категорий, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и др., при этом для ряда позиций сделаны исключения — в частности топливо, электроника и некоторые лекарства — которые составляют около 30% индийского экспорта в США.
28 августа старший советник президента по торговле и производству Питер Наварро в интервью Bloomberg TV сказал, что его удивляет решение Индии не отказываться от российских поставок нефти даже после введения Вашингтоном 50%-ных пошлин.
