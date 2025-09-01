Индия выступила к США с одним предложением

01 сентября 2025, 18:43

Трамп: Индия предложила снижение пошлин на американские товары почти до нуля

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social заявил, что Индия предложила почти полностью отменить тарифы на американские товары, но, по его мнению, «это следовало сделать много лет назад», и теперь «уже становится поздно».