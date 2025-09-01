В России высказались об отношениях с Азербайджаном

01 сентября 2025, 12:00

Оверчук: Россия работает над улучшением отношений с Азербайджаном

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия продолжает работу по укреплению отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое взаимодействие имеет большое значение для обеих стран, заявил вице‑премьер Алексей Оверчук, сообщили в ТАСС.





По его словам, на работе межправительственной комиссии стороны подчеркнули важность развития экономического сотрудничества.





«И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались», — сказал Оверчук.