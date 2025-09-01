В России высказались об отношениях с Азербайджаном
Россия продолжает работу по укреплению отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое взаимодействие имеет большое значение для обеих стран, заявил вице‑премьер Алексей Оверчук, сообщили в ТАСС.
По его словам, на работе межправительственной комиссии стороны подчеркнули важность развития экономического сотрудничества.
«И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались», — сказал Оверчук.
Ранее пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит общественности, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что на данный момент договорённостей о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в рамках визита нет.