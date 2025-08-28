Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения при ночных атаках
Здание посольства Азербайджана в Киеве пострадало из-за ударов по украинской столице в ночь на 28 августа. Об этом пишет РБК.
Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, Киев подвергся атакам около трёх часов ночи. В результате ударов незначительные повреждения получило здание посольства страны. В результате произошедшего никто не пострадал, дипмиссия продолжает работать в штатном режиме.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и сооружениям энергетической инфраструктуры.
В частности, минувшей ночью были обстреляны пять киевских заводов, занимающихся изготовлением вооружения, а также нанесён удар по железнодорожному депо «Укржелдороги», которое используется для доставки западной техники.
