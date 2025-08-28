Президент Азербайджана возложил на Россию ответственность за кризис в отношениях

28 августа 2025, 01:46

Алиев назвал вхождение Азербайджана в СССР оккупацией

Фото: Istock/Ruma Aktar

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al-Arabya назвал вхождение Азербайджана в состав СССР в 1920 году «оккупацией» и «российским вторжением», а также возложил на Москву ответственность за текущий кризис в двусторонних отношениях, вызванный инцидентами с гражданским самолетом и задержаниями граждан.