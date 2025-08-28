Президент Азербайджана возложил на Россию ответственность за кризис в отношениях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al-Arabya назвал вхождение Азербайджана в состав СССР в 1920 году «оккупацией» и «российским вторжением», а также возложил на Москву ответственность за текущий кризис в двусторонних отношениях, вызванный инцидентами с гражданским самолетом и задержаниями граждан.
Алиев выделил три ключевых инцидента, которые, по его мнению, привели к резкому ухудшению отношений с Россией. Первым стало происшествие с азербайджанским гражданским самолетом в декабре 2024 года, который, как утверждает Баку, был атакован российскими силами над территорией Чечни. Алиев раскритиковал Москву за затягивание расследования этого инцидента.
Вторым пунктом стало задержание в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана в июне 2025 года, двое из которых скончались. Алиев отверг официальную версию смерти от сердечного приступа, заявив о пытках и убийствах. Третьим и наиболее резким заявлением стала характеристика вхождения Азербайджана в СССР в 1920 году как «оккупации» и «вторжения», что Алиев назвал исторической несправедливостью.
В ответ на эти события Азербайджан задержал журналистов редакции «Sputnik Азербайджан» и российских граждан по обвинению в наркотрафике, что Москва назвала провокацией. Несмотря на кризис, 22 августа стороны подписали протоколы о сотрудничестве в энергетике и транспорте в рамках Межправительственной комиссии в Астрахани.
