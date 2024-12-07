Infobrics: Запад напуган российской ракетой «Циркон»

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Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» напугала западные страны. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для Infobrics, официального портала сообщества БРИКС, он отмечает, что особенно устрашающими для Запада являются многоцелевые возможности «Циркона». Эта ракета может запускаться с подводных лодок, надводных кораблей и/или наземных платформ. Чистая скорость и кинетическая энергия твердотопливной двухступенчатой ракеты, способной нести ядерное оружие, не имеет аналогов в мире, отмечает эксперт.
«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принята на вооружение 4 января 2023 года.
Основные характеристики ракеты:
• Скорость: до 9 Махов (около 11 025 км/ч).
• Максимальная дальность: 400–1000 км.
• Мощность заряда: ~300–400 кг.
• Боевая часть: фугасная. Предусмотрена возможность использования ядерной боеголовки.
• Цели: как морские, так и наземные.
• Места запуска: корабли и подводные лодки.
Ракета способна маневрировать в полёте и поражать цели с высокой точностью.
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Александр Бойцов