Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»

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Переданный США Киеву комплекс ЗРК Patriot не сможет защитить ВСУ от российских ракет, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в бою», — констатировал Меркурис.
По мнению британское эксперта, ни одна система противовоздушной обороны, которую могут предоставить Вооружённым силам Украины западные союзники, не изменит их положение на полях спецоперации.
Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают успешное продвижение в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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