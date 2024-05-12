Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»

Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»

12 мая 2024, 15:02
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Переданный США Киеву комплекс ЗРК Patriot не сможет защитить ВСУ от российских ракет, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в бою», — констатировал Меркурис.

По мнению британское эксперта, ни одна система противовоздушной обороны, которую могут предоставить Вооружённым силам Украины западные союзники, не изменит их положение на полях спецоперации.



Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают успешное продвижение в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

The Times: ВСУ назвали наступление ВС России в Харьковской области адским

Тактика «дикой ласки»: BI выяснил, как ВВС Украины борются с российскими ПВО

Военные преступления не имеют срока давности: Пушилин о судьбе Порошенко и Зеленского
#сво
#вс рф
#пво
#ракета
#всу
Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
12 мая 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех жителей России. Это жестокий террористический акт, не имеющий оправданий.
Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он высказал белгородцам слова поддержки, а также сообщил, что Подмосковье и его жители готовы оказать любую помощь людям, пострадавшим в результате теракта. Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

В результате попадания обломка ракеты в десятиэтажный дом в районе второго этажа дома по улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд. На данный момент известно о семи погибших, в числе которых один ребёнок. Спасатели МЧС продолжают поиски выживших под завалами.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

Захарова: Теракт в Белгороде — очередное звено в цепочке преступлений Киева
#подмосковье
#спасатели
#губернатор
#подъезд
#помощь
#мчс
#соболезнования
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Теракт в Белгороде — очередное звено в цепочке преступлений Киева
12 мая 2024, 13:34

Фото: пресс-служба МИД РФ

Террористический акт в Белгороде — это очередное кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Так охарактеризовала удар ВСУ по десятиэтажному жилому дому, в результате которого обрушился целый подъезд, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В настоящее время известно о семи погибших в результате попадания ракеты в жилой дом, напоминает «Рен ТВ». Многие люди до сих пор находятся под завалами. Среди них двое детей. Один ребёнок погиб. Спасатели МЧС продолжают поисковые работы среди развалин, извлекая из-под них выживших.

Комментируя трагедию в Белгороде, российский дипломат отметила, что прицельные обстрелы мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов давно уже стали узнаваемым почерком преступной группировки Зеленского. А стоят за ней западные спонсоры, подчеркнула Мария Захарова.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей

«Похороны Европы»: Захарова об «Евровидении»
#спасатели
#мчс
#дом
#жилой дом
#мария захарова
#люди
#дипломат
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска освобидил четыре новых населенных пунтка в Харьковской области
12 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Кроме того, в ведомстве отметили успешные операции по поражению живой силы и техники в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области, контролируемых Вооруженными силами Украины.

Согласно докладу, за последние сутки противник понес потери до 100 военнослужащих, также были уничтожены два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля.

Читайте также:

Ганчев: ВСУ отступают под натиском ВС РФ в Харьковской области

Длительность воздушной тревоги в Харьковской области побила рекорд

РВ: Украина потеряла контроль над пятью населёнными пунктами Харьковской области
#град
#военные
#село
#машины
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
The Times: ВСУ назвали наступление ВС России в Харьковской области адским
12 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Наступление российских военных в Харьковской области оказалось крайне агрессивным и разрушительным для украинских Вооруженных сил, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.
«Сначала было тихо, а потом начался ад», — цитируется командир украинского взвода.
Один из солдат Вооруженных сил Украины, участвовавших в боях в этом районе, выразил мнение, что из-за разделенности украинского общества стране никогда не удастся одержать победу в конфликте с Россией.

В субботу Министерство обороны Украины сообщило, что российские военные захватили контроль над населенными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

Читайте также:

Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области

Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области
#армия
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: жилой дом в Белгороде поврежден обломком сбитой ракеты «Точка-У»
12 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Причиной обрушения жилого дома в Белгороде стал фрагмент сбитой ракеты ТРК «Точка-У». Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, около 11.40 мск ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», — отметили в Минобороны.
По предварительным данным, погибли семь человек, около 15-ти получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде.

Читайте также:

СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилому дому в Белгороде

Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок

Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
#дело
#следственный комитет
#дом
#уголовное дело
#жилой дом
#человек
#Белгород
#всу
#минобороны
#ск
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей
12 мая 2024, 12:54

Фото: istockphoto/fotocelia

Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей, которые разбирали завалы. Пострадали как минимум три человека.
Перекрытие держалось еле-еле, странно, что оно не рухнуло сразу после попадания обломка ракеты, когда обрушился весь подъезд, передаёт телеграм-канал SHOT. И вот теперь упало и оно как раз в тот момент, когда внизу сотрудники МЧС разбирали завалы в поисках остававшихся там людей. На данный момент известно как минимум о троих пострадавших спасателях.

Жильцов десятиэтажного дома экстренно эвакуировали, так как существует возможность его полного обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб, медики и правоохранители.

Читайте также:

Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде

Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7

Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
#подъезд
#мчс
#перекрытие
#медики
#сотрудники
#дома
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилому дому в Белгороде
12 мая 2024, 12:37

Фото: istockphoto/Deb Drury

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде. После удара ракеты в районе второго этажа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома.
По предварительным данным, погибли семь человек, передаёт телеграм-канал «112». Около 15-ти получили ранения. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, правоохранители и медики, которым помогают добровольцы из числа местных жителей. Спасатели извлекают жильцов из-под обломков. Сколько всего людей может находиться под завалами, пока неизвестно, предполагается, что около 20 человек.

Жильцы дома экстренно эвакуированы из-за угрозы его обрушения. Крыша разрушенного подъезда уже рухнула на спасателей, которые разбирали завалы. Возможно, среди них также есть пострадавшие.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде
#спасатели
#мчс
#пострадавшие
#человек
#медики
#сотрудники
#дома
#крыша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде
12 мая 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

В местных пабликах появились страшные кадры прилёта ракеты по десятиэтажному дому на улице Щорса в Белгороде. Удар пришёлся в районе второго этажа, после чего обрушился весь подъезд.
Как сообщает телеграм-канал Mash, на данный момент известно как минимум о семи погибших. Специалисты МЧС продолжают спасательные работы по извлечению людей из-под завалов. Сколько именно человек там может находиться, пока неизвестно. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики.

Проводится эвакуация всех жильцов многоэтажного дома, так как существует угроза его обрушения. Спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей. Окончательное количество жертв и пострадавших в результате трагедии уточняется.





Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
#мчс
#эвакуация
#человек
#специалисты
#медики
#дома
#добровольцы
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
12 мая 2024, 11:46

Фото: istockphoto/lusia599

В Белгороде после попадания украинской ракеты обрушился целый подъезд многоэтажного дома. На данный момент известно как минимум о трёх погибших.
По сообщению телеграм-канала Mash, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Существует опасность обрушения всей многоэтажки. Под завалами могут находиться ещё люди. К месту трагедии выехали спасатели МЧС и медики. Проводится экстренная эвакуация жителей дома. К разбору завалов приступят в ближайшее время.

Подъезд в десятиэтажном доме по улице Щорса обрушился в результате попадания снаряда во время обстрела Белгорода ВСУ. Сотрудники МЧС уже начали извлекать людей из-под завалов. Сколько всего пострадавших может находиться под ними, пока неизвестно.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела

Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ
#спасатели
#подъезд
#мчс
#эвакуация
#медики
#сотрудники
#люди
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф