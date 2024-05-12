Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»

Террористический акт в Белгороде — это очередное кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Так охарактеризовала удар ВСУ по десятиэтажному жилому дому, в результате которого обрушился целый подъезд, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.