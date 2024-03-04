«Информационный вакуум»: Захарова рассказала, как живут люди на Западе

Фото: сайт МИД РФ
Граждане западных стран живут в информационном вакууме. Об этом в беседе с RT рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что власти преподносят своим гражданам только проверенную, соответствующую мейнстриму и официозу информацию. Всё остальное, как правило, остаётся недоступным для людей.
Так, например, Захарова указала на RT, вещание которого блокируется, видеоконтент изымается, а страницы в соцсетях закрываются.
Представитель МИД отметила, что власти делают всё для того, чтобы простые граждане получили информацию, раскрывающую интересы лишь одной стороны.
Захарова призвала жителей Запада самостоятельно искать информацию, а о России узнавать напрямую через её СМИ.
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Так, например, Захарова указала на RT, вещание которого блокируется, видеоконтент изымается, а страницы в соцсетях закрываются.
Захарова призвала жителей Запада самостоятельно искать информацию, а о России узнавать напрямую через её СМИ.
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Анастасия Чинкова