Захарова: угрозы о нейтрализации Калининграда – часть информационной войны

Фото: сайт МИД РФ
Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта России и НАТО является элементом информационной войны. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт с Альянсом.
Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что ни Линкявичюс, ни кто-либо другой, придерживающийся такой же позиции, не имеет полномочий для реализации своих слов. Таким образом, все эти громкие заявления, по мнению представителя МИД РФ, являются часть информационной войны или пиара.
Она добавила, что для осуществления таких планов в государствах есть главы, министры обороны, министры иностранных дел. Однако власти поставили задачи перед не имеющими соответствующих полномочий личностями, которые должны просто громко кричать и угрожать, заключила Захарова.
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Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что ни Линкявичюс, ни кто-либо другой, придерживающийся такой же позиции, не имеет полномочий для реализации своих слов. Таким образом, все эти громкие заявления, по мнению представителя МИД РФ, являются часть информационной войны или пиара.
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Анастасия Чинкова