Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Ситуация с российскими президентскими выборами стала саморазоблачением для Запада. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные власти ещё задолго до проведения выбором определились с результатом, о чём говорят абсолютно открыто и не стесняясь.
Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.
Дипломат подчеркнула, что Запад, не беря в расчёт волю россиян, самостоятельно определил исход российских выборов и теперь навязывает свою позицию.
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Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.
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Анастасия Чинкова