Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина получила не 300 тысяч, а 900 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По его словам, Киев ошибочно считал, что весь объем должен быть предоставлен безвозмездно, пишет РИА «Новости».