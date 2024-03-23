Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала конкретики

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Представители США передали российским спецслужбам информацию о подготовке теракта в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в переданных сведениях отсутствует какая-либо конкретика, они носят исключительно общий характер.
Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что правительство США в марте узнало о готовящемся теракте. По их сведениям, атака должна была произойти в местах массового скопления людей, в том числе на концертах. В связи с угрозой для жизни Госпед выпустил публичное предупреждение для американцев, проживающих в России. Такая же информация была предоставлена и российским властям.
Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям. В результате сообщается от 93 погибших и более сотни пострадавших.
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Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что правительство США в марте узнало о готовящемся теракте. По их сведениям, атака должна была произойти в местах массового скопления людей, в том числе на концертах. В связи с угрозой для жизни Госпед выпустил публичное предупреждение для американцев, проживающих в России. Такая же информация была предоставлена и российским властям.
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Анастасия Чинкова