В туалете и на лестнице «Крокуса» нашли тела 42 погибших, многие лежали в обнимку

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В одном из туалетов «Крокус Сити Холла» было обнаружено 28 тел погибших. Ещё 14 тел были найдены на одной из эвакуационных лестниц.
Telegram-канал Baza пишет, что люди лежали семьями, многих нашли в обнимку. Также многие матери обнаружены обнимающими своих детей.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате теракта достигло 93 человек. В ведомстве подчеркнули, что количество обнаруженных жертв ещё будет увеличиваться.
Вечером 22 марта группа неизвестных боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям. После этого они подожгли здание. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более сотни людей, которые в настоящее время размещены в больницах Москвы и Московской области.
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Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате теракта достигло 93 человек. В ведомстве подчеркнули, что количество обнаруженных жертв ещё будет увеличиваться.
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Анастасия Чинкова