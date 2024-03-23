МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
Спасатели МЧС приступили к разбору завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Сообщается, что сотрудники МЧС задействовали робототехнические комплексы и беспилотники. К разбору завалов были привлечены кинологические расчеты.
Примечательно, что общее количество специалистов составляет 719 человек, а также 213 единиц техники. По данным источника, помощь уже оказали 693 нуждающимся.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту
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Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
Екатерина Коршунова