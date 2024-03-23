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МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта

МЧС России приступило к разбору завалов в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 12:35
Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Спасатели МЧС приступили к разбору завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Сообщается, что сотрудники МЧС задействовали робототехнические комплексы и беспилотники. К разбору завалов были привлечены кинологические расчеты.

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России


Примечательно, что общее количество специалистов составляет 719 человек, а также 213 единиц техники. По данным источника, помощь уже оказали 693 ​нуждающимся.

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#мчс
#крокус сити холл
#спасатели
#теракт
#пострадавший
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Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Alex_str

Один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
По словам преступника, месяц назад неизвестные предложили ему в Telegram заработать приличную сумму денег за убийство людей. Злоумышленнику написал «помощник проповедника», которого он слушал.




Отмечается, что террористы планировали скрыться на территории Украины, однако были задержаны. Выяснилось, что все задержанные успели получить гражданство РФ. В настоящее время контролирующие органы проверяют, насколько законной была выдача документов.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#пострадавший
#деньги
#преступление
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Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Считавшаяся погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле» Евгения Рюмина оказалась жива, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Родители Рюминой — знаменитые советские космонавты, герои СССР Валерий Рюмин и Елена Кондакова, которая была третьей женщиной в космосе.

Вечером Рюмина оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент, когда в здание ворвались террористы. Женщины чудом удалось выжить — её завалило телами погибших. При этом, из кармана Рюминой выпали документы, которые были обнаружены при разборе завалов. Так она попала в списке погибших.

Сейчас женщина пытается дозвониться на «горячую линию» и сообщить, что осталась в живых.

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#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
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Группа «Пикник» выразила соболезнования родным погибших в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 13:34

Фото: iStock/Marat Musabirov

Музыканты рок-группы «Пикник», концерт которой должен был накануне состояться в «Крокус Сити Холле», выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте. Об этом они написали в своей официальной группе во «ВКонтакте».
«Вся команда «Пикника» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», – говорится в опубликованном сообщении.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холла». Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Трагедия произошла за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 115 человек.

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#теракт
#погибший
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В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в подмосковном Красногорске.
Губернатор региона Сергей Цивилев объявил 23, 24 и 25 марта днями траура. В этот период в области отменяются все массовые культурные, спортивные и иные мероприятия.

Кроме того, он призвал местные телерадиокомпании отменить все развлекательные передачи.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области на уличных билбордах и экранах появились слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Красногорске.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, однако их число, по сообщениям СК РФ, ещё может вырасти.

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#трагедия
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#крокус сити холл
#кемерово
#соболезнования
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В сеть попали кадры задержания и допросов подозреваемых в теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:10

Фото: iStock/sqback

В сеть попали кадры, на которых подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» задерживают и допрашивают, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ходе допроса один из задержанных рассказал, что действительно принимал участие в расстреле людей на концертной площадке в Красногорске. По его словам, за теракт он должен был получить 500 тысяч рублей. Часть ему перевели сразу, а другую должны были докинуть утром.
Он также рассказал, что помимо денег некие организаторы из Telegram предоставили им оружие, необходимую цель и время. После совершения теракта они должны были скрыться на территории Украины.

Автомобиль, на котором предположительно передвигались террористы, был задержан в Брянской области, неподалёку от российско-украинской границы.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#подмосковье
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Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»
Воробьёв сообщил о круглосуточной работе спасателей в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 13:05

Фото: iStock/sqback

Спасатели круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.

К работе привлечено 719 спасателей и 213 единиц техники.

Воробьёв подчеркнул, что за последнее время под завалами были обнаружены тела ещё 20 человек.

Работы будут вестись ещё минимум несколько суток.

Больше всего в результате пожара пострадал зрительный зал, который полностью выгорел. Основная часть работ по разбору завалов ведётся именно здесь.

Также разведку проводят альпинисты. Они уточняют, что потолок находится под угрозой обрушения.

Воробьёв подчеркнул, что правительство Московской области помогает спасателям всем необходимым.

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#спасатели
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#андрей воробьёв
#крокус сити холл
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Под завалами «Крокуса» обнаружены тела погибших, количество жертв — 115 человек
23 марта 2024, 12:59

Фото: Пресс-служба МЧС Подмосковья

При разборе завалов в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела погибших, об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших», — сообщили представители СК.

В Следственном комитете отметили, что в ​настоящий момент общее количество жертв страшного теракта составляет 115 человек.

Экстренные службы приступили к разбору завалов сразу после ликвидации возгорания. Судя по опубликованным в сети кадрам, концертный ​зал полностью выгорел.

По информации СМИ, предполагаемых террористов задержали в Брянской области. Они пытались сбежать из России на Украину.

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#крокус сити холл
#подмосковье
#теракт
#следственный комитет
#смерть
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Воробьёв: Число жертв теракта в «Крокусе» будет расти
23 марта 2024, 12:54

Фото: Официальный сайт Кремля

Количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, «количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти значительно».

По последним данным, которые предоставил Следственный комитет РФ, в теракте погибли 115 человека.

Минздрав Московской области опубликовал список из 41 погибшего, личности которых уже удалось установить.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел, после чего начался пожар. По другой — возгорание началось после детонации взрывного устройства.

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#крокус сити холл
#террористы
#андрей воробьёв
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В туалете и на лестнице «Крокуса» нашли тела 42 погибших, многие лежали в обнимку
Baza: в туалете и на лестнице «Крокуса» обнаружили 42 тела погибших в теракте
23 марта 2024, 12:44

Фото: iStock/Motortion

В одном из туалетов «Крокус Сити Холла» было обнаружено 28 тел погибших. Ещё 14 тел были найдены на одной из эвакуационных лестниц.
Telegram-канал Baza пишет, что люди лежали семьями, многих нашли в обнимку. Также многие матери обнаружены обнимающими своих детей.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате теракта достигло 93 человек. В ведомстве подчеркнули, что количество обнаруженных жертв ещё будет увеличиваться.

Вечером 22 марта группа неизвестных боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям. После этого они подожгли здание. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более сотни людей, которые в настоящее время размещены в больницах Москвы и Московской области.

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#крокус сити холл
#теракт
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