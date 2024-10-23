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Страны БРИКС отметили идеи о посредничестве для решения украинского конфликта

23 октября 2024, 16:47
Фото: istockphoto/chrisman

Фото: istockphoto/chrisman

Предложения о посредничестве, которые призваны обеспечить мирное решение украинского конфликта, отметили страны-участницы БРИКС. Кремль опубликовал казанскую декларацию государств БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
«Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — сказано в декларации.
На саммите БРИКС в Татарстане присутствует 36 государств, из которых 22 представлены на высшем уровне. Самое крупное внешнеполитическое мероприятие на территории РФ продлится по 24 октября.



Ранее сообщалось, могут ли натовские государства участвовать в БРИКС.

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Украина конфисковала имущество и права на песни Таисии Повалий за поддержку СВО
23 октября 2024, 15:52

Таисия Повалий (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Украинский суд конфисковал имущество и права на песни певицы Таисии Повалий из-за ее поддержки специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает РБК в своем телеграм-канале. Отмечается, что активы и композиции взыскали в доход украинского государства.
По информации газеты, суд конфисковал семь участков под Киевом, жилой дом, машину и права на девять песен.
«В доход государства взысканы семь земельных участков в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти композиций («Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше, чем близко» и др.)», — уточняет издание.
Таисия Повалий родилась в Киевской области в советские годы, несколько лет работала депутатом Рады от партии Януковича, а потом уехала в Россию, где получила гражданство. С началом СВО певица поддержала российскую армию, за что на Украине против нее возбудили уголовные дела, в том числе за «коллаборационизм».

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На Украине сняли ролик с пропагандой для военных КНДР
23 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Пропагандистский ролик сняли на Украине для северокорейских военных, опубликовав его в республиканских Telegram-каналах на корейском и русском языках. В нем военнослужащих КНДР призвали сложить оружие, пообещав при этом неприкосновенность.
Официального подтверждения присутствия северокорейских военных в рядах российской армии нет.

Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление про Запад.

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#сво
#конфликт
#новости
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Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
МО: российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
23 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/Denniro

Бойцы группировки «Центр» ВС РФ захватили боевую машину пехоты YPR-765 ВСУ голландского производства на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники противника, в результате чего контратака ВСУ была сорвана. Иные подробности в российском военном ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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В США заявили о новом этапе украинского конфликта
Меркурис: конфликт на Украине перешел на новый этап
23 октября 2024, 14:52

Фото: iStock/Jakub Laichter

Конфликт на Украине переходит на новый этап, когда ВСУ больше не могут противостоять российским силам. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Он подчеркнул, что обороноспособность украинской армии ежедневно падает. Тем временем по всему Южному Донбассу продолжаются серьезные сражения за крупные города. При этом российские силы активно прорываются вперед.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются.

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США получили доказательства присутствия военных из КНДР в России
Остин: у США есть доказательства, что КНДР направила военных в РФ
23 октября 2024, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

У США появились доказательства того, что Северная Корея направила своих военных в Россию. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.
«Наши аналитики продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Россию», — заявил Остин.

Он добавил, что сейчас США пытаются выяснить, что именно делают солдаты КНДР в России. Глава Пентагона подчеркнул, что в этом обязательно нужно разобраться.

Какие именно доказательства получил Пентагон, Остин не уточнил.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.

19 октября Остин заявлял, что подтверждения данной информации у него нет.

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«Убивают своих»: украинский солдат-зек рассказал о порядках в ВСУ
Украинский пленный: ВСУ расстреливают своих сослуживцев, которые сдаются в плен
23 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военные многих подразделений ВСУ находятся в подавленном состоянии. Об этом рассказал украинский солдат Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен ВС РФ, интервью с ним опубликовала пресс-служба Минобороны.
Дорожеченко попал в ВСУ из мест заключения.

«Мы для них только «зэки». Просто расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, чтобы нами эти щели заткнуть. Нас не жалко: выживем мы или нет – они не обращают внимания. Взяли в плен — других наберут. Им по барабану», — рассказал пленный.

По его словам, в рядах ВСУ очень много потерь. При этом украинское командование продолжает отправлять на позиции все новых «смертников». Кроме того, украинские боевики убивают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Дорожеченко рассказал, что во время российского штурма он спрятался в здании, после чего специально по нему начали стрелять свои же.

«Они не хотят, чтобы мы сдавались в плен, потому, что мы владеем какой-то информацией, мы знаем позиции и логистику. Они боятся, что мы ей поделимся», — пояснил украинский военный.

Он также отметил, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России.

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Украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории
Лубинец: украинцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
23 октября 2024, 13:38

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Левый берег».
«Многие украинцы, особенно проживающие в западных областях страны, сталкиваются с трудностями с поиском работы и жилья. Высокая стоимость аренды, ограниченные возможности трудоустройства и нехватка доступного жилья вынуждают их возвращаться в свои дома, несмотря на риски для жизни и здоровья», — заявил Лубинец.

При этом он отметил, что украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории несмотря на «риски для жизни и здоровья».

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ВС РФ спасли 15 мирных жителей из курского села Новоивановка, захваченного ВСУ
23 октября 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы эвакуировали 15 мирных жителей из села Новоивановка в Курской области, которое пока находится под контролем ВСУ. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 15 пенсионеров спасли десантники 106-й бригады ВДВ. Украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита.

Кроме того, уточняется, что из радиоперехватов разговоров противника стало известно об увеличении убитых и раненых боевиков ВСУ. В последние дни украинские группировки в Курской области теряют по 200-300 человек ежедневно. Оказавшиеся в окружении военные жалуются на ранения и отсутствие боеприпасов. Многие из них покидают позиции и сдаются в плен.

Армия России взяла под контроль Погребки, закрепились на важных позициях в Малой Локне, продвигаются к Гуево, чем усложняют логистику и ротацию для украинских боевиков в Судже.

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Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР
23 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка, а подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка. Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС России продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск также отразили две атаки, в результате чего противник потерял более 800 солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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