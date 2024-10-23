Страны БРИКС отметили идеи о посредничестве для решения украинского конфликта

Фото: istockphoto/chrisman
Предложения о посредничестве, которые призваны обеспечить мирное решение украинского конфликта, отметили страны-участницы БРИКС. Кремль опубликовал казанскую декларацию государств БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
«Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — сказано в декларации.На саммите БРИКС в Татарстане присутствует 36 государств, из которых 22 представлены на высшем уровне. Самое крупное внешнеполитическое мероприятие на территории РФ продлится по 24 октября.
Ранее сообщалось, могут ли натовские государства участвовать в БРИКС.
Читайте также:
Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ
Лидеры стран БРИКС утвердили итоговую Казанскую декларацию саммита
Политолог Денисов раскрыл значение приезда Гуттериша на саммит БРИКС
Никита Кротов