Страны БРИКС отметили идеи о посредничестве для решения украинского конфликта

Украинский суд конфисковал имущество и права на песни певицы Таисии Повалий из-за ее поддержки специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает РБК в своем телеграм-канале. Отмечается, что активы и композиции взыскали в доход украинского государства.