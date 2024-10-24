Песков раскрыл, что на самом деле обсуждалось на саммите БРИКС в Казани

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани.
По его словам, эта тема была затронута в Казанской декларации стран БРИКС ровно настолько, насколько это необходимо.
Он отметил, что украинская тематика была отражена в декларации исключительно в контексте национальных позиций стран объединения.
В итоговой Казанской декларации «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» страны БРИКС напомнили о своих национальных подходах к ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что индийский премьер Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Предположительно, политики поговорят о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Индия особо интересуется сферой безопасности в море, сказано в публикации. Уточняется, что Моди отправится в Германию на три дня.
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«Это не центральный вопрос БРИКС. Да, он важен для российской повестки, но далеко не является главным для БРИКС», — подчеркнул Песков в комментарии для радиостанции «Маяк».
Он отметил, что украинская тематика была отражена в декларации исключительно в контексте национальных позиций стран объединения.
В итоговой Казанской декларации «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» страны БРИКС напомнили о своих национальных подходах к ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что индийский премьер Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Предположительно, политики поговорят о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Индия особо интересуется сферой безопасности в море, сказано в публикации. Уточняется, что Моди отправится в Германию на три дня.
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Елена Перлова