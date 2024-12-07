Иностранные делегации прибывают в Москву для участия в ПА ОДКБ

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В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Этим поделились на сайте Госдумы.
«Участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Москву», — говорится в пресс-релизе.
Среди прибывших числятся представители парламента Таджикистана во главе с Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Отмечается, что ее встретила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
Заседание совета ПА ОДКБ и 17-е пленарное заседание ассамблеи состоится 9 декабря. На нем будут подниматься вопросы о гармонизации законодательства государств и проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям мира по поводу 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне .
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