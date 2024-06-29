Иностранные дипломаты выразили обеспоенность выступлением Байдена на дебатах

Фото: РИА Новости / Стрингер
Многие дипломаты из Европы и Азии шокированы и обеспокоены выступлением нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах, передает CNN.
Отмечается, что дебаты между Байденом и Дональдом Трампом вызвали широкий резонанс.
Один из собеседников телеканала, наблюдая за дебатами, заявил, что не может «поверить своим глазам».
Телевизионные дебаты перел выбора между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировались по CNN. Противники сошлись только относительно конфликта на Украине. СМИ отметили, что стороны провели 20 минут без взаимных оскорблений.
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«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — сообщается в материале.
Один из собеседников телеканала, наблюдая за дебатами, заявил, что не может «поверить своим глазам».
Телевизионные дебаты перел выбора между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировались по CNN. Противники сошлись только относительно конфликта на Украине. СМИ отметили, что стороны провели 20 минут без взаимных оскорблений.
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Александр Климов