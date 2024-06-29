В США высказались о положении Байдена в Белом доме

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказался о статусе американского лидера Джо Байдена в Белом доме в интервью Fox News.
По его словам, Байден не принимает участия в принятие решений в американской администрации, а правительством руководят лица, неизвестные гражданам США.
Кеннеди-младший добавил что недавние дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом стали «печальной историей для демократии».
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Отмечается, что бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки до начала дебатов.
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«Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает», – подчеркнул он.
Кеннеди-младший добавил что недавние дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом стали «печальной историей для демократии».
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Отмечается, что бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки до начала дебатов.
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Александр Климов