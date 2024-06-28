RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине

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Действующий американский президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Что касается Израиля и Украины, Байден и Трамп разговаривали про это в течение 11 минут дискуссий по внешней политике. Они возвращались к сути этих тем только в редкие моменты за все время обсуждения, рассказала обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.
Она назвала состоявшиеся дебаты полным разочарованием, потому что политикам не удалось описать определенные меры американской стороны, которые нужно принять в рамках текущих конфликтов. Все заявления бывшего президента Дональда Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине — безосновательное хвастовство. Идеи действующего американского президента Джо Байдена были оторваны от реальности, отметила обозреватель.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Она назвала состоявшиеся дебаты полным разочарованием, потому что политикам не удалось описать определенные меры американской стороны, которые нужно принять в рамках текущих конфликтов. Все заявления бывшего президента Дональда Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине — безосновательное хвастовство. Идеи действующего американского президента Джо Байдена были оторваны от реальности, отметила обозреватель.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова