RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине

Действующий американский президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.