Трамп: Байден ведет себя как «слабый палестинец» в отношениях с Израилем

Фото: сайт Кремля
Действующий президент США Джо Байден ведет себя как очень плохой палестинец в вопросе поддержки Израиля. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время дебатов, которые транслировал телеканал CNN.
«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — сказал Трамп.
Помимо этого, он назвал Байдена преступником, которого нужно отдать под суд, как только он покинет пост президента.
В Атланте в четверг прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова