Иностранцам могут разрешить пользоваться российскими убежищами

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МЧС выступило с предложением о внесении поправок в документ о порядке создания объектов гражданской обороны. Предлагается прописать в постановлении пункт, согласно которому, иностранным гражданам будет разрешено пользоваться убежищами. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, представители ведомства предложили ввести в России мобильные убежища.
В настоящей редакции постановления говорится, что пользоваться убежищами может население. Однако имеются ли ввиду только граждане РФ не сказано. В связи с этим предложено внести коррективы.
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