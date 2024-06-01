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Иностранцам могут разрешить пользоваться российскими убежищами

МЧС хочет разрешить иностранцам прятаться в убежищах на территории России
01 июня 2024, 16:26
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

МЧС выступило с предложением о внесении поправок в документ о порядке создания объектов гражданской обороны. Предлагается прописать в постановлении пункт, согласно которому, иностранным гражданам будет разрешено пользоваться убежищами. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.


Кроме того, представители ведомства предложили ввести в России мобильные убежища.

В настоящей редакции постановления говорится, что пользоваться убежищами может население. Однако имеются ли ввиду только граждане РФ не сказано. В связи с этим предложено внести коррективы.

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#пост
#население
#рф
#мчс
В НАТО назвали кибератаку поводом применить пятую статью
Бауэр: кибератака может стать поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО
01 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО вправе применить пятую статью устава блока в ответ на кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, участники блока уже договорились о том, что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи.

Напомним, речь идет о пункте, который предусматривает ответ всех стран-членов Альянса в случае нападения на одну из стран НАТО каким-либо государством. Такой ответ предполагает военную силу в том числе.

Бауэр пояснил, что не только физическая, но и кибератака может считаться основанием применения статьи.

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#нато
#россия
#кибербезопасность
#атака
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На Украине призвали граждан копить на пенсии и работать до глубокой старости
01 июня 2024, 18:05

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. Об этом сообщает издание «Страна».
Марчак отметила, что граждане Украины должны работать так долго, как могут. Уточняется, что согласно процентному соотношению,в настоящее время один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в в скором времени ситуация может ухудшиться гораздо сильнее.

Марчак заключила, что общий пенсионный возраст на Украине варьируется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины.

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#пенсионеры
#украина
#работа
#деньги
#труд
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Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после приговора
Bloomberg: выросло число поддерживающих Трампа миллиардеров
01 июня 2024, 18:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Выросло число американских миллиардеров, которые решили поддержать кандидата в президента США Дональда Трампа, после вынесенного жюри присяжных приговора. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления бизнесменов с Уолл-стрит.
Ранее суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о скрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Приговор будет назначен 11 июля.

Издание отмечает, что после этого решение выросло число представителей элиты, которые встали на сторону Трампа. При этом среди них есть и те, кто отвернулся от политика после штурма Капитолия США 6 января 2021 года.

Причиной такой позиции стало то, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых американцев и ослабить регулирование. При этом нынешний глава государства Джо Байден имеет противоположную точку зрения касаемо данного вопроса.

Отмечается, что за Трампа также выступил основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, который входит в число 40 богатейших людей мира.

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#дональд трамп
#бизнесмен
#поддержка
#суд
#приговор
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Во Франции призвали начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Украине
Политик Филиппо призвал начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Киеву
01 июня 2024, 17:06

Фото: istock / SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости переговоров с Россией вместо поддержки Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.
По его словам, президент Франции хочет объявить России войну. О своем намерении Эммануэль Макрон якобы готов сообщить 6 июня на встрече с президентом Украины. При этом, Макрон всячески отвергает факт присутствия военных НАТО на Украине.

Филиппо напомнил слова украинского депутата Гончаренко, который прежде заявил о том, что на Украине присутствуют солдаты из Франции.

«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — призвал политик.

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#франция
#президент
#солдаты
#нато
#макрон
#рф
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На Западе указали на изменения в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский сходит с ума и становится все более эмоциональным
01 июня 2024, 16:51

Глава Украины Владимир Зеленский стал более эмоциональным и неустойчивым, на что уже обратило внимание его окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, высокопоставленные чиновники Украины считают, что Зеленский сошел с ума. Подобные мысли возникают из-за постоянных просьб главы киевского режима разрешить Украине наносить удары по территории России, с которыми он все чаще обращается к западным кураторам.

Меркурис отметил, что Зеленского в последнее время также одолевает паника.
«Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — обратил внимание эксперт.

Меркурис также предположил, что доверие Зеленского к президенту США Джо Байдену улетучивается и он начинается бояться, что США согласятся на заморозку конфликта с РФ.

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#сша
#помощь
#отношения
#всу
#зеленский
#рф
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В Венгрии десятки тысяч человек вышли на «марш мира»
В Будапеште проходит «марш мира» против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
01 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Будапеште десятки тысяч человек вышли на «марш мира» против вовлечения Венгрии в российско-украинский конфликт и развязывания НАТО войны в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
Один из организаторов демонстрации заявил, что лидеры европейских государств «горят военной лихорадкой», поэтому простые граждане должны выступить для остановки этого военного безумия.

Он заявил, что западные государства выделяют на Украину огромное количество денег и поставляют военную технику. А президент Франции Эммануэль Макрон вообще начал дебаты о возможности применения ядерного оружия.

Уточняется, что марш венгров в столице завершится на острове Маргит. Там перед участниками выступит премьер-министр страны Виктор Орбан.

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#венгрия
#украина
#европа
#нато
#шествие
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Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам
01 июня 2024, 16:15

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил власти ФРГ в циничном разделении блокадников Второй мировой войны по национальностям для определения получения компенсаций. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.
Министр напомнил, что власти ФРГ в 2008-м году решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. Такой подход был объяснен тем, что жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста.

Заявление немецких властей в России сочли циничным. Лавров подчеркнул, что во времена блокады все страдали одинаково, поэтому подход ФРГ в этом вопросе крайне неправильный. Он также добавил, что немецкие власти так и не изменили своего решения, несмотря на все усилия российского внешнеполитического ведомства.

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#компенсации
#нато
#лавров
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Предсказавший развал СССР историк сделал резкое заявление о Западе
Французский историк Тодд: Запад приведёт ВСУ к краху
01 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/Photoboyko

Несостоятельность Запада может привести к краху украинской армии. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал Советского Союза.
После начала контрнаступления ВСУ все ожидали поражения российской армии. Однако этого не произошло. Зато сейчас ожидается крах уже украинской армии. У ВСУ недостаточно бойцов и техники, а держатся они только благодаря западной помощи.

Неожиданностью этого конфликта стало то, что промышленная материальная и экономическая сферы Запада и, в частности, США просто несостоятельны, приводит слова историка издание El Mundo.

В связи с этим, главный вывод украинского конфликта заключается в том, что Запад имеет проблемы с восприятием реальности. И теперь главным вопросом для западных стран является не победа России или Украины, а дальнейшая судьба самого Запада и его попытки справиться с последствиями своего поражения.

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#сша
#евросоюз
#украина
#всу
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Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, они сами его найдут
01 июня 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети X, что российские журналисты не будут против «от заката до рассвета» беседовать с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом.
Медведев назвал Клуни «посредственным актером» и отметил, что журналисты РФ найдут его быстрее. Политик добавил, что российские журналисты являются очень внимательными и высококвалифицированными людьми.

Ранее сообщалось, что комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.

Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

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