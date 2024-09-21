Инспекторы МАГАТЭ ознакомились с последствиями атаки ВСУ на подстанцию «Заря»

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Трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре, повреждённый украинским беспилотником, был показан инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в своём Telegram-канале.
Отмечается, что этот трансформатор находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Он является одним из важнейших звеньев в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на этот объект создаёт потенциальную угрозу для всей АЭС.
На место событий прибыли инспекторы МАГАТЭ. Им показали последствия украинского удара по подстанции. Черничук отметил, что будет вновь призывать агентство и его главу Рафаэля Гросси акцентировать внимание общественности на события, которые создают угрозу для всего мира.
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Анастасия Чинкова