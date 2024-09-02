На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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На Запорожской АЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщает вечером 2 сентября официальный телеграм-канал ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитали от линии 750кВ «Днепровская», – сообщают представители электростанции.
Сейчас на Запорожской АЭС все блоки находятся в состоянии «холодный останов». На станции заверили, что оборудование обслуживается по всем регламентам и строго контролируется радиационная безопасность.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», – уточнили на ЗАЭС.
Аналогичное отключение линии «Ферросплавная-1» уже происходило на Запорожской АЭС утром 23 августа. Тогда электростанцию так же запитали «Днепровской» линии.
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Лия Мурадьян