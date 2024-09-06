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В случае военного удара по Курской АЭС последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году покажутся разминкой. ОБ этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, говоря о попытках ВСУ атаковать КАЭС.
«Нужно рассказать о последствиях для России, Украины, Белоруссии, Европы, Турции и всего этого куска Земли вокруг Черного моря в случае безрассудных действий. Я отвечу так: Чернобыль покажется разминкой по сравнению с тем, что будет, если будет произведен военный удар по работающему РБМК-100», – приводит слова Лихачева ТАСС.
В ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде Лихачев уже отмечал, что «Росатом» не сомневается в намерении Киева атаковать и захватить Курскую атомную электростанцию. Специалисты МАГАТЭ в свою очередь пообещали оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае опасности.
Встреча Лихачева с главой МАГАТЭ Гросси прошла 6 сентября в Калининграде в закрытом режиме. Стороны обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, котонные регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.
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Лия Мурадьян