Лихачев доложил Путину, что делал глава МАГАТЭ Гросси на АЭС

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курской и Запорожской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется. [Президент РФ – ред.] принял к сведению», - ответил Песков на вопрос СМИ, передает ТАСС.При этом Песков отметил, что Владимир Путин не встречался с Рафаэлем Гросси лично.
Директор МАГАТЭ посетил Курскую область 27 августа. Поводом для визита стала обстановка вокруг атомной электростанции на фоне военной активности ВСУ. На Запорожской АЭС Гросси побывал в начале сентября.
Накануне Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ в Калининграде. Закрытая встреча проходила 6 сентября в Калининграде. По итогу встречи глава «Росатома» отметил, что в случае военного удара по Курской АЭС последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году покажутся разминкой.
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Лия Мурадьян