Intercept: США поддерживали «Азов*» еще в 2023 году

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Соединенные Штаты поддерживали запрещенный в России украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году, когда формально действовал запрет на предоставление помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Intercept.
«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», – сказано в материале.
Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом» показывает сертификат от декабря прошлого года. Документ свидетельствует о прохождении подготовки под руководством американского спецназа на европейской территории.
Ранее сообщалось, что натовские инструкторы подготавливали собак-подрывников для работы в зоне боевых действий на Украине.
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также:
Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством меньше четырех часов в день
«Хорошо справляется»: в Киеве критикуют Сырского за провалы ВСУ на фронте
В Харькове прогремели взрывы
Никита Кротов