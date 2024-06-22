Фото: istockphoto/RamonCast
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги снова прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале руководитель городской администрации уточнил, что всего взрывов было четыре. При этом воздушная тревога действует на всей территории Харьковской области с 7:23 по московскому времени. Согласно онлайн-карте воздушных тревог на Украине, опасность объявлена также в Николаевской и Днепропетровской областях.
В ночь на 22 июня тревога охватывала всю Украину. Российская армия нанесла групповой комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в пяти подконтрольных Киеву регионах. В настоящее время воздушная тревога действует на территории пяти областей. Кроме Харьковской, это также Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.
Читайте также:
ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы
Александр Бойцов