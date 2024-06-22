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Боевики ВСУ под руководством главкома Александра Сырского терпят на фронте поражение за поражением, несмотря на поставки западных вооружений. Такое заявление сделал в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Сырский ничего не добился, а только сдал города.
«Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех», – сказал Соскин.
Он добавил, что все, чего добился Сырский — это потерь среди личного состава украинской армии.
«Он с этим хорошо справляется», – заключил аналитик.
Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский говорил, что российская армия «оседлала» ряд высот на Торецком и Покровском направлениях.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР.
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