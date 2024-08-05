Интерес к ЧВК «Вагнер» и предательство США: что шпионы Уилан и Гершкович искали в РФ, подробности

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан осуждены в России за шпионаж. Им назначили по 16 лет лишения свободы, однако 1 августа американцы вернулись в США в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.
Что пытались выяснить Гершкович и Уилан в России, рассказывает редакция «Радио 1».
В Россию Гершкович приехал в 2017 году и стал корреспондентом The Moscow Times. Позже он работал в WSJ.
30 марта 2023 года американский журналист был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Тогда в спецслужбе уточнили, что Гершковича задержали во время получения неких сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Тот факт, что Гершкович готовил материал о «вагнеровцах», подтверждали и российские его коллеги, отмечая, что он сильно рисковал, однако риски осознавал в полном объеме.
После задержания Гершковича основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что ему о нем вообще ничего не известно.
В редакции WSJ тогда сильно беспокоились за безопасность Гершковича. Издание опровергало вину своего журналиста и требовало немедленно его освободить. В итоге в 2023 году Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. Свою вину не признал. Однако 1 августа текущего года американский журналист вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом. Вместе с ним освободили и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.
По утверждениям адвоката Уилана, мужчина должен был получить личные данные о его прошлых поездках в Россию, однако посмотреть, что именно находится на флешке он не успел. Тогда Дэвид Уилан, брат Пола, сообщал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Суд не поверил и отправил американца отбывать наказание в одну из мордовских колоний.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Находясь в колонии, Уилан рассказал в интервью BBC, что чувствует себя преданным США.
Издание Wall Street Journal писало, что Россия хотела обменять Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, причастного к терактам в Москве. Американские власти долго уговаривали Германию отдать Красикова России, что и произошло 1 августа 2024 года. В итоге Уилан благополучно вернулся в США.
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Кто такой Гершкович и что он делал в РоссииЭван Гершкович — американец с русскими корнями. Мужчина рассказывал, что его семья уехала из СССР в 1979 году, а он появился на свет в 1991 году. Семья Гершковича жила в Нью-Джерси, и на русском языке мальчик общался только с родственниками.
В Россию Гершкович приехал в 2017 году и стал корреспондентом The Moscow Times. Позже он работал в WSJ.
30 марта 2023 года американский журналист был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Тогда в спецслужбе уточнили, что Гершковича задержали во время получения неких сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Что пытался выяснить Гершкович и зачем интересовался ЧВК «Вагнер»До ареста Гершкович отправился в Екатеринбург. По словам уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, который сопровождал американского журналиста, Гершкович проявлял очень активный интерес к деятельности ЧВК «Вагнер» и общественному отношению к ней.
Тот факт, что Гершкович готовил материал о «вагнеровцах», подтверждали и российские его коллеги, отмечая, что он сильно рисковал, однако риски осознавал в полном объеме.
После задержания Гершковича основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что ему о нем вообще ничего не известно.
«Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали», — иронично прокомментировал Пригожин арест Гершковича.
Гершкович – первый журналист в России, подозреваемый в шпионажеЭван Гершкович оказался первым иностранным журналистом, которого в России обвинили в шпионаже. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат-правозащитник Евгений Смирнов.
В редакции WSJ тогда сильно беспокоились за безопасность Гершковича. Издание опровергало вину своего журналиста и требовало немедленно его освободить. В итоге в 2023 году Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. Свою вину не признал. Однако 1 августа текущего года американский журналист вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом. Вместе с ним освободили и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.
Что сделал Пол УиланУилана задержали в Москве в сентябре 2018 года в гостинице «Метрополь» во время получения от некоего мужчины флеш-карты, на которой была секретная информация о сотрудниках ФСБ. В 2020 году Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу спецслужб США и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Американский морпех вину свою не признал и назвал приговор политическим.
По утверждениям адвоката Уилана, мужчина должен был получить личные данные о его прошлых поездках в Россию, однако посмотреть, что именно находится на флешке он не успел. Тогда Дэвид Уилан, брат Пола, сообщал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Суд не поверил и отправил американца отбывать наказание в одну из мордовских колоний.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Жалобы Уилана из колонии и обвинения США в предательствеОтбывая свое наказание в колонии, Уилан жаловался, что ему не предоставляют медицинскую помощь, так как там нет англоговорящих врачей. Он также сетовал, что ему не сделали повторную прививку от COVID-19, заблокировали телефонную карту, и вообще, по словам американского шпиона, относились к нему плохо.
Находясь в колонии, Уилан рассказал в интервью BBC, что чувствует себя преданным США.
«Серьезное предательство. Это крайне неприятно», — сказал тогда Уилан в телефонном разговоре с журналистом.Он отчаянно отмечал, что между США и РФ проходят обмены заключенными, в которые его не включают. При этом президент России во время «Итогов года» ясно дал понять, что готов на обмены заключенными с Вашингтоном, однако для этого американские предложения должны заинтересовать Москву.
Издание Wall Street Journal писало, что Россия хотела обменять Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, причастного к терактам в Москве. Американские власти долго уговаривали Германию отдать Красикова России, что и произошло 1 августа 2024 года. В итоге Уилан благополучно вернулся в США.
Появились доказательства того, что Уилан действительно шпион6 августа 2024 года RT обнародовал кадры, на которых четко видно, как Уилан получает флешку с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, после чего его задерживают.
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Элина Позднякова