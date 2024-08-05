Опубликованы кадры задержания американского шпиона Уилана в Москве в 2018 году

Жителя Тюменской области обязали вернуть 600 000 рублей, выплаченных ему за контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов. Оказалось, что мужчина не мог отправиться на фронт из-за принудительного лечения в психдиспансере.