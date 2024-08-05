Опубликованы кадры задержания американского шпиона Уилана в Москве в 2018 году

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В сети появились кадры задержания американского шпиона Пола Уилана в Москве в 2018 году. Видео публикует RT.
Издание напомнило, что Уилана задержали 28 декабря 2018 года в момент получения флешки от его российского источника в номере гостиницы «Метрополь». На электронном носителе была секретная информация о сотрудниках ФСБ.
При этом западные СМИ заявляли, что Уиллан не виновен, а осудили в России его несправедливо. Однако на кадрах RT продемонстрировано одно из доказательств его вины.
1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.
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При этом западные СМИ заявляли, что Уиллан не виновен, а осудили в России его несправедливо. Однако на кадрах RT продемонстрировано одно из доказательств его вины.
1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.
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Элина Позднякова