Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

10 января 2026, 09:46

WP: кардинал Ватикана Паролин просил США дать Мадуро возможность сбежать в РФ

Фото: iStock/nantonov

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и правительственные документы.