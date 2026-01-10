Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и правительственные документы.
В канун Рождества Паролин встретился с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем для обсуждения планов Вашингтона по Венесуэле. Кардинал также пытался связаться с госсекретарём США Марко Рубио с целью предотвратить кровопролитие и дестабилизацию ситуации в этой стране.
В ходе встречи с Берчем Паролин сообщил, что президент России Владимир Путин готов предоставить убежище Мадуро в случае, если тот решит покинуть Венесуэлу. По информации издания, Паролин «умолял» американскую сторону проявить терпение и дать венесуэльскому лидеру время для принятия этого решения.
Ватикан выразил разочарование по поводу публикации, указав, что обнародованные фрагменты конфиденциального разговора неточно передают его содержание и контекст беседы.
