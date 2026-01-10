Минобороны РФ рассказало о продвижении подразделений группировки войск «Восток»
Российские войска группировки «Восток» продвинулись вперёд на участке фронта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Ведомство заявило, что российские военные поразили живую силу и технику механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также трёх штурмовых полков. Удары нанесли в районах населённых пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области.
По информации Минобороны РФ, потери украинской стороны превысили 135 военнослужащих. Кроме этого, российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и одно артиллерийское орудие.
Ранее в Госдуме раскрыли, какое оружие РФ «сберегла» для Украины.
Читайте также: