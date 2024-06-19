«Интересно в условиях СВО»: Дипломат рассказал, какую продукцию КНДР будет поставлять в РФ

Фото: сайт Кремля
Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию. Например, экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что может поставляться медицинская продукция.
Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радио 1» рассказал, что еще КНДР может поставлять в Россию изделия из железа, руды и стали, потому что у них хорошая сталелитейная промышленность, может отправлять текстильную продукцию, которая станет по качеству и цене конкурировать с китайскими товарами.
Дипломат добавил, что важно решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006-2013 годах.
По словам Андрея Бакланова, отношения между Россией и КНДР носят замкнутый характер — без участия третьих стран, потому проблем с поставками не возникнет.
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«Еще у них высокого уровня военная промышленность. Образцы вооружений совместимы с нашим, это тоже для нас интересно особенно в условиях ведения СВО», — объяснил эксперт.
Дипломат добавил, что важно решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006-2013 годах.
«В целом у них торговля небольшая, примерно 20 млрд долларов — это не очень много, но она кратно увеличивается из года в год. Нам надо решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006-2013 году введены против КНДР, потому что это полностью потеряло свою политическую актуальность. И все будет развиваться», — отметил специалист.
По словам Андрея Бакланова, отношения между Россией и КНДР носят замкнутый характер — без участия третьих стран, потому проблем с поставками не возникнет.
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Анастасия Бондарева