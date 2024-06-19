Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

В Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Об основных заявлениях по итогам встречи в Северной Корее расскажет редакция «Радио 1».