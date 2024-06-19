Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

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Подготовлен новый важный документ, определяющий сотрудничество России с Северной Кореей на ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время визита в Пхеньян, передает ТАСС.
«После вашего визита в Россию в прошлом году, наши государства укрепили межгосударственные связи, формирующие текущий уровень взаимодействия. Сегодня мы подготовили новый основополагающий документ, который станет основой наших отношений на долгосрочную перспективу», — заявил Путин на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Президент России также отметил, что в прошлом году страны отпраздновали 75-летие установления дипломатических отношений.
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