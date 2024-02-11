Песков: Главная задача интервью Путина журналисту Карлсону выполнена

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Главная цель интервью, которое президент РФ дал американскому журналисту Такеру Карлсону, успешно достигнута. Задача состояла в том, чтобы российский лидер был услышан на Западе.
Люди во всём мире увидели и услышали главу российского государства. Конечно, не стоит ждать, что все они будут разделять его мнение, но они услышат его слова и задумаются над ними. А это и было самым главным в этом интервью — заставить людей думать, подытожил Песков.
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