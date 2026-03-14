В Абу‑Даби задержали 45 человек за съемку и распространение видео

14 марта 2026, 01:37

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке полиция Абу‑Даби задержала 45 человек, которых обвиняют в распространении неточной и вводящей в заблуждение информации. Об этом сообщает издание Khaleej Times.





Согласно публикации, задержанные — люди разных национальностей. Правоохранители установили, что они снимали различные локации на фоне текущих событий в регионе и публиковали короткие видео (клипы) в социальных медиа.



«Задержанных также обвинили в том, что они распространяли неточную и вводящую в заблуждение информацию», — говорится в публикации издания.