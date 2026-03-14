В Абу‑Даби задержали 45 человек за съемку и распространение видео
На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке полиция Абу‑Даби задержала 45 человек, которых обвиняют в распространении неточной и вводящей в заблуждение информации. Об этом сообщает издание Khaleej Times.
Согласно публикации, задержанные — люди разных национальностей. Правоохранители установили, что они снимали различные локации на фоне текущих событий в регионе и публиковали короткие видео (клипы) в социальных медиа.
«Задержанных также обвинили в том, что они распространяли неточную и вводящую в заблуждение информацию», — говорится в публикации издания.
В материале не уточняется, какие именно локации попали в кадр и какие ролики были опубликованы. Также нет информации о том, что может ждать задержанных и на какой срок их поместили под стражу.