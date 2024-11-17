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Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой об ядерной сделке

МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с Европой об ядерной сделке
Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил в эфире государственной телерадиокомпании о возобновлении переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.
«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», – заявил глава ведомства.

В сентябре Дональд Трамп объявил о своем намерении подписать ядерное соглашение с Ираном, если победит на выборах.



В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали СВПД – ядерное соглашение, которое будет означать снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Тегерана.

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#великобритания
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#ядерное оружие
#дональд трамп
В МИД РФ высказались о словах Маска о чувстве юмора Зеленского
Мирошник: бред Зеленского популярен
17 ноября 2024, 00:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский популярен «вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории». Так посол МИД России Родион Мирошник прокомментировал в своем Telegram-канале слова основателя SpaceX Илона Маска о чувстве юмора украинского лидера.
Дипломат опубликовал скриншот реакции Маска на заявление Зеленского и обратил внимание на статистику поста.

«10 миллионов (пользователей) уже посмотрели пост, а 8,5 тысячи оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — заявил Мирошник.

Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» на переговорах неэффективна.

​Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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В Германии заявили возможности найти решение по Украине
Депутат Ротфус: Трамп и Путин могли бы найти решение по Украине
17 ноября 2024, 00:04

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров. Такое мнение высказал член комитета по делам ЕС, депутат бундестага Германии Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден – гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», – подчеркнул политик.

Ротфус предложил включить Евразию в новую структуру безопасности, оставив в стороне США. В то же время он добавил, что Дональд Трамп не может в одиночку положить конец конфликту.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гоетемюллер заявила, что Россия может пойти как минимум на три уступки Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США. В частности, предложение Российской Федерации разрешить вступление Украины в НАТО со стороны США, которое будет «отложено на неопределенный срок», могло бы стать уступкой.

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#переговоры
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Стало известно о решении Трампа касательно встреч с иностранными лидерами
Nikkei Asia: Трамп не планирует встречи с иностранными лидерами до инаугурации
16 ноября 2024, 23:48

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Представители избранного президента Дональда Трампа сообщили японским властям, что политик не планирует встречаться с лидерами других стран до инаугурации. Об этом сообщило азиатское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», – заявили собеседники издания.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Трампом. По телефону премьер-министр поговорил с новым американским лидером о текущих отношениях между Арменией и США и отметил их развитие в последние годы.

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#япония
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Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными
Политик Филиппо: угрозы Зеленского о ядерном оружии Трампу – безумие
16 ноября 2024, 23:19

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский выдвинул безумный план по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.
Филиппо назвал безумной угрозу Зеленского создать ядерное оружие на Украине.

Ранее газета The Times писала, что в случае прекращения военной помощи США Украина может создать простую ядерную бомбу.

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#украина
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В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции
Депутат Ротфус: раскол в правительстве ФРГ связан со сменой власти в США
16 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/bluejayphoto

Раскол коалиционного правительства Германии связан со сменой власти в Соединенных Штатах и результатом победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца следует всем указаниям из Вашингтона, такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС, депутат Бундестага Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии», – отметил политик.

По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет сосредоточена на национальных интересах. В результате будет меньше вмешательства во внутренние дела России, Китая и Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с Российской Федерацией.

Ранее Райнер Ротфусс заявил, что европейским странам следует перестать полагаться на США во внешней политике и избегать конфронтации с Россией.

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#выборы
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Приход РПЦ в Вестеросе обвинили в шпионаже в пользу России
В Швеции обвинили приход РПЦ в Вестеросе в шпионаже в пользу России
16 ноября 2024, 22:54

Фото: iStock/laimdota

Приход храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос якобы шпионит в пользу России, а сама церковь — это «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, сообщает РИА Новости. По его словам, во время учений шведских учений в аэропорту РПЦ может наблюдать за ними.
В шведской Службе государственной безопасности заявили, что Москва проводит разведдеятельность через Русскую православную церковь в Швеции, а власти добавили, что РПЦ купила недвижимость даже в Норвегии недалеко от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн.

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#захарова
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Во Франции заявили, что Зеленский дрейфует к безумию
Филиппо назвал безумием планы Зеленского о создании ядерное оружие
16 ноября 2024, 21:41

Фото: iStock/SimonLukas

Владимир Зеленский движется к безумию, если выдвигает планы о создании ядерного оружия при отказе избранного президента США Дональда Трампа от финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х. По его словам, Зеленский теряет самообладание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину.
«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию», — написал он.
Ранее журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

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#трамп
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Маск посмеялся над словами Зеленского о Трампе и переговорах
16 ноября 2024, 21:32

Фото: iStock/Robert Way

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского, который заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся вынудить Украину начать переговоры с Россией. На своей странице в соцсети Х бизнесмен написал, что у того «потрясающее чувство юмора».
Ранее Владимир Зеленский во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» сказал, что риторика «садись и слушай» не работает, отвечая на вопрос были ли у Трампа требования для Киева начать мирные переговоры.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в комментариях под постом с моментом из данного интервью.
В другом интервью Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, но при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.

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#переговоры
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В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем
Депутат бундестага Дагделен назвала беседу Путина с Шольцем маневром канцлера
16 ноября 2024, 20:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Депутат германского бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — маневр немецкого политика.
«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — сказано в посте Дагделен в соцсети.
Ранее в Кремле проинформировали о первой с конца 2022 года беседе политиков. Шольц подчеркивал необходимость проведения переговоров по украинскому кризису. Разговор длился около часа.

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