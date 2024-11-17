Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой об ядерной сделке

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил в эфире государственной телерадиокомпании о возобновлении переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.
«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», – заявил глава ведомства.
В сентябре Дональд Трамп объявил о своем намерении подписать ядерное соглашение с Ираном, если победит на выборах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали СВПД – ядерное соглашение, которое будет означать снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Тегерана.
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