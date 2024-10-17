Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия, мощнее ядерного

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Иранский бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у страны есть оружие, превосходящее по мощи ядерное. Об этом сообщает Iran Watch.
«В нашем распоряжении есть оружие, мощнее ядерных бомб. Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, и сегодня обладаем неограниченной мощью», — подчеркнул Ростами.Ранее Иран наносил ракетные удары по Израилю в ответ на действия ЦАХАЛ против проиранских группировок. Также иранские власти заявили о намерении пересмотреть оборонную доктрину, которая запрещает использование ядерного оружия.
Напомним, 1 октября Иран выпустил ракеты по Израилю, целями стали военные объекты. В ответ израильский министр обороны Йоав Галант пообещал, что ответ Израиля будет «смертоносным, точным и неожиданным».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
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Елена Перлова