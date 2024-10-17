Нетаньяху ответил Макрону на фразу о создании Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал невежественными и неуважительными слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.
Он подчеркнул, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны, а не по решению международной организации.
Он также назвал искажением истории мнение, что ООН сыграла решающую роль в создании Израиля, и резко отреагировал на призыв Макрона о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, которое используется в конфликтах с Газой и Ливаном. Нетаньяху осудил эту инициативу, назвав её «постыдной».
Отношения между Францией и Израилем ухудшились после призыва Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, который, по его мнению, необходим для урегулирования ситуации в регионе.
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«Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она его не создала. Израиль возник благодаря жертве тех, кто боролся за независимость в войне против пяти арабских государств, которые отвергли план ООН по разделу Палестины», — заявил Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.
Он также назвал искажением истории мнение, что ООН сыграла решающую роль в создании Израиля, и резко отреагировал на призыв Макрона о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, которое используется в конфликтах с Газой и Ливаном. Нетаньяху осудил эту инициативу, назвав её «постыдной».
Отношения между Францией и Израилем ухудшились после призыва Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, который, по его мнению, необходим для урегулирования ситуации в регионе.
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Елена Перлова