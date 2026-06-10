Трамп: США должны ответить на сбитый Ираном американский вертолет

10 июня 2026, 00:23

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH‑64, упавший у берегов Омана, сбили вооруженные силы Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.





Глава государства со ссылкой на командование сообщил, что воздушное судно патрулировало Ормузский пролив, когда по нему ударил Тегеран. Оба пилота, находившиеся на борту вертолета, выжили.



«Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», — сказал Трамп.