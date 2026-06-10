США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache
Армия США нанесла серию ударов по Ирану в ответ на сбитый Тегераном американский вертолет Apache над Ормузским проливом. Взрывы прогремели в нескольких городах Исламской Республики, пишет агентство Fars.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально подтвердило эти сведения. В заявлении ведомства подчеркивается, что боевые действия возобновились в целях самообороны по указанию главнокомандующего как соразмерный ответ на «необоснованную иранскую агрессию».
Как утверждает издание, взрывы произошли в городах Кохестак, Сирик и Минаб. Кроме того, активность американской авиации зафиксировали в восточных районах провинции Хормозган.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна обязана отреагировать на инцидент со сбитым вертолетом. После озвученных угроз Вашингтон начал подготовку к ответным мерам, а Иран, в свою очередь, привел армию в полную боевую готовность.
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