Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать Израиль

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Иран через Венгрию предупредил Израиль о своём намерении атаковать. Об этом сообщает издание Jerusalem Post, ссылаясь на главу министерства иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поговорил по телефону с главами МИД Израиля и Ирана. В результате подтвердилось, что конфликт на Ближнем Востоке находится на грани эскалации.
Отмечается, что письмо Ирана было передано Израилю через Сийярто. Он напрямую позвонил Кацу, чтобы передать информацию от исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери о готовящемся ударе по Израилю.
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Анастасия Чинкова